Patrizia Rossetti abbandona a sorpresa il "GF Vip": "Sto male, voglio capire che succede"

Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare la Casa del "Grande Fratello Vip". La decisione, inaspettata, è stata comunicata dalla stessa conduttrice tv durante la puntata di lunedì 2 gennaio: "Non mi sento bene - ha spiegato Rossetti -. Ho dei dolori per tutto il corpo, in particolare sulle gambe e alle caviglie. Sembra ci sia una infezione. Mi dispiace perché non riesco neanche a essere attiva nella Casa. Sono tre notti che non riesco a dormire. Ho dolori allo stomaco e alla testa".

Alfonso Signorini ha provato a capire se quello di Patrizia non fosse un problema psicologico, magari causato dallo stress dovuto alla luna permanenza all'interno della Casa: "Scendere da questo treno in questo momento è un peccato, non lo dico solo per noi, parlando con i miei autori ho deciso di proporti un'altra settimana di tempo, ma se non te la senti non mi sento di insistere". La concorrente però è sembrata molto determinata: "Potrebbe essere legato al Covid che ho avuto nelle scorse settimane - ha detto -, ma ho deciso che vado via Alfonso, non mi sento bene. Anche mentre sto parlando sento dolore, magari è una stupidaggine ma voglio capire che succede".