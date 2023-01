È rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, lui: "Mi fa vomitare" | Lei: "Mi cerca solo di notte"

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sempre più in crisi. La coppia, nata sotto le luci dei riflettori del "Grande Fratello Vip", ha vissuto diversi momenti di tensione a ridosso del Capodanno, tanto da arrivare a pensare alla rottura. Nonostante alcuni chiarimenti avvenuti nel corso delle ultime ore, i due sembrano non aver trovato un punto d'incontro per ricominciare serenamente la loro relazione. Durante la puntata di lunedì 2 gennaio, Antonella ed Edoardo hanno avuto modo di spiegare le proprie ragioni ad Alfonso Signorini.

Il conduttore ha mostrato loro un lungo video che riassumeva quello che i due si sono detti alle spalle in questi giorni di festa. Nella serata di Capodanno, Donnamaria ha usato durissimi appellativi nei confronti della sua ragazza: "Sta ballando come una tr***a", ha detto il ragazzo che, in puntata, prova a spiegarsi. "Il suo è un atteggiamento che non mi piace - ha spiegato -, erano le 4 del mattino e avevamo un po' esagerato con l'alcol. Quello che volevo dire è che il suo comportamento degli ultimi giorni mi fa vomitare". Antonella, dal canto suo, replica piccata. "Se Edoardo è questo, non è la persona con cui voglio stare - ha spiegato -. Ride e scherza con persone che mi hanno offeso. Lui parla male di me con i suoi amici ma quando loro non lo vedono, di notte, viene a cercarmi sotto le coperte".

Signorini, a questo punto, prova a capire se la loro rottura sia definitiva o se ci siano i margini per ricucire lo strappo: "Per me è un no - interviene subito l'influencer - in queste condizioni non c'è futuro tra di noi. Quando una persona mi manca di rispetto è finita". Per Donnamaria invece si tratta di un "Nì": "Fino a che non ammetterà i suoi errori non c'è possibilità di riprendere il dialogo", conclude.