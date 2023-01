"GF Vip", Antonino Spinalbese dall'ospedale: "Sto bene, pronto a rientrare"

Buone notizie per Antonino Spinalbese: il concorrente era uscito temporaneamente dalla Casa del "Grande Fratello Vip", nel pomeriggio di sabato 31 dicembre per sottoporsi ad accertamenti medici, ma nella puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini l'hair stylist ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni. Spinalbese è infatti presso la clinica Paideia di Roma per accertamenti clinici e monitorare un problema di salute: "Sono stato benissimo, mi sono preso un po' di ferie dalla Casa".

"Sto bene, mi sto prendendo un po’ di ferie - ha spiegato l'ex compagno di Belen Rodriguez. Non mollo, farò degli esami e poi rientrerò nella casa. La notte di Capodanno dalla stanza dell'ospedale ho visto i fuochi d'artificio, è stata un'esperienza particolare dopo tantissimi giorni nel reality show". Poi ha scherzato: "Con l'infermiera? Ho creato qualche dinamica".