"Grande Fratello Vip", Antonino Spinalbese chiude i rapporti con molti vipponi

Quello tra Antonino Spinalbese e gli altri vipponi sembra ormai uno scontro contro tutti. L'ex compagno di Belen Rodriguez è sempre stato molto attento ai rapporti con gli altri inquilini nella Casa più spiata d'Italia. Si è aperto davvero con poche persone e ha raccontato di sè solo nelle puntate in diretta, raramente si è lasciato andare a confessioni, se non coprendo il microfono per non farsi ascoltare. Con Edoardo Donnamaria, che l'hair stylist chiama solo per cognome i dissapori sono risaputi. E il rapporto di "amicizia" tra Antonino e Antonella Fiordelisi non ha fatto altro che allontanarli definitivamente. Di Nikita Pelizon, invece, Spinalbese confessa: "Non c'è un motivo per cui io non parlo con Nikita, semplicemente non mi piace lei, sono stato coerente ocn lei e glielo ho detto in questo modo".

Simile la spiegazione con Luca Onestini: "Non mi piace, io sono così, se sento che quella persona non ha quella roba che piace a me evito di conoscerla, ma non divento maleducato sia chiaro. Giuro, nella mia vita non ho mai sbagliato le persone da frequentare. Poi le cose vanno come devono andare... ma di base la persona con cui io ho a che fare mi piace, poi se si sbaglia amen...". Diverso il discorso per Alberto De Pisis: "Ero l’unica persona con cui lui stava... e poi invece...".

Dulcis in fundo, Patrizia Rossetti: "Avevo un bellissimo rapporto con lei, ma ha detto delle cose su Daniele che non condivido e si comporta male con Wilma e non lo accetto. Trovo davvero sbagliato il suo atteggiamento, ad esempio con Daniele si comporta in un modo e in realtà pensa altro". Insomma, Antonino Spinalbese ha le ideee molto chiare e man mano che i giorni passano è sempre più sincero con tutti. Nel bene e nel male...