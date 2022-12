"Grande Fratello Vip", il racconto della ventiquattresima puntata

Si parte subito con Oriana e Antonino. Signorini li manda entrambi in Superled. "Dopo la passione cosa è rimasto?" chiede Alfonso e Oriana risponde "Niente, neanche l'amicizia". Alla spagnola non è proprio andato giù il modo in cui lui l'ha trattata, definendola un errore e paragonandola a Ginevra, con cui invece si trova benissimo. Quello che Oriana non sopporta è che Antonino l'abbia accusata di farsi dei film "per un bacio in confessionale" quando i "baci sotto le coperte sono stati mille e non solo quelli! Che schifo".

Dopo aver visto il filmato con il riassunto degli ultimi avvenimenti le discussioni riprendono in diretta. Oriana inizia a fare delle allusioni anche sui motivi della separazione tra Antonino e Belen, ma Spinalbese non risponde e preferisce passare oltre. La ricostruzione che i due fanno della loro storia e soprattutto del modo in cui si sono separati, è completamente opposta. Oriana discute anche con la Bruganelli che dallo studio la critica pesantemente e quando la spagnola le dice "ma dai amore!" ribatte decisa: "Amore lo dici a tua sorella".

ANTONELLA ED EDOARDO TRA ALTI E BASSI - Dopo la puntata di sabato i due si sono riavvicinati, hanno avuto modo di parlare e sono andati oltre le incomprensioni che li avevano allontanati. Nel momento della pace Edoardo ha chiesto ad Antonella di fare un patto: "Non lo devi nominare quando stai con me" le dice riferito ad Antonino.