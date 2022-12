"Grande Fratello Vip", il racconto della ventitreesima puntata

Al "Grande Fratello Vip" Alfonso Signorini apre la puntata affrontando subito i temi più caldi, ovvero quelli delle coppie scoppiate. Prima però commenta l'esclusione di Riccardo Fogli dicendosi assolutamente certo della sua buona fede e augurandogli un buon Natale in famiglia. Si passa quindi alla rottura dei Donnalisi.

UNA ROTTURA DOLOROSA - Alfonso si rivolge ad Antonella dicendosi sorpreso per questa fine improvvisa. La miccia è stato il comportamento di Edoardo con Oriana, che Antonella non ha affatto gradito. La reazione stizzita della Fiordelisi invece di trovare un Edoardo accondiscendente suscita la reazione arrabbiata del ragazzo. Che si altera ancora di più quando Antonella dice per ripicca che per lei c'è pronto Onestini. La lite si è poi allargata alla relazione della Fiordelisi con Antonino. Questa volta è stato il ragazzo a risentirsi. La goccia che fa traboccare il vaso è quando Antonella imita Oriana mettendosi in reggiseno e perizoma. La discussione che si accende in salone tra l'ex coppia e Oriana come terzo elemento, è molto aspra. Mentre Antonino è in mezzo. Spinalbese dice che gli dispiace molto per Antonella ma non per Edoardo (che nei giorni scorsi lo ha insultato pesantemente).

ANTONELLA ED EDOARDO FACCIA A FACCIA - Signorini invita i due ad andare in Superled. Alfonso dice loro di essere stato colpito dalla brevità con cui hanno deciso di mettere fine alla loro storia. Li invita a guardarsi in faccia e parlare tra loro. Antonella dice di essere ancora innamorata di Edoardo ma di essersi sentita tradita perché negli ultimi giorni lo ha visto complice degli altri quando parlavano male di lei. Interrogato da Alfonso anche Edoardo conferma di essere ancora innamorato della ragazza ma ci sono lati del suo carattere con cui non riesce ad avere un rapporto sereno. I due provano a confrontarsi ma il risultato è che ricominciano a rinfacciarsi le solite cose.

L'AFFAIRE ATTILIO ROMITA - Dopo la sfuriata di Mimma Attilio ha detto delle cose pesanti nei confronti di Sarah che hanno suscitato la reazione forte tanto della Altobello che degli altri inquilini. Poi la dura lettera della sua fidanzata nella scorsa puntata ha dato il colpo di grazia. Il giornalista ha vissuto un vero e proprio crollo. Alla fine almeno sono arrivate le scuse a Sarah con cui ha ricucito parzialmente il rapporto. Però resta il problema del rapporto con Mimma, con cui Attilio dice di non avere più la certezza di poter rigenerare ciò che c'era prima. Alfonso lo invita ad andare in Mistery. Qui gli comunica che Mimma ha fatto arrivare una diffida tramite il suo avvocato. La donna vorrebbe che non si parlasse più di lei. Ma a parte questo Mimma tramite il suo legale dice di non essersi sentita rispettata e invita Attilio, una volta uscito dal GfVi, a non presentarsi proprio a casa. Romita è sconvolto, anche perché dice che quella casa l'ha comprata lui qualche mese fa, quindi lui verrebbe estromesso da casa sua.