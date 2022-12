"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria

"In questi giorni non sono stata per niente bene. Ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti e mi sono sentita mancare di rispetto. Preferisco che ognuno stia dalla sua parte. Fai il tuo percorso, sei solo" spiega Antonella Fiordelisi, mettendo fine alla sua storia con Edoardo. La risposta di Edoardo Donnamaria però è fredda e distaccata: "Siamo perfettamente d’accordo, dovevi dirmi solo questo?".

Antonella è infastidita dalla fretta e dall'indifferenza di Edoardo, lo manda via e corre in camera da letto e scoppia in lacrime sotto le coperte. Patrizia rimprovera ad Edoardo di essere stato troppo sfuggente e di essersi sottratto al confronto. Ma Donnamaria si giustifica: "Non voglio più stare al gioco sono stanco dei discorsi di Antonella, voglio chiudere anche io questa relazione".

"Io non la voglio una cosa così, sto male - aveva detto Edoardo a Milena poche ore prima - Io le voglio dire basta. Non si gioca così con le persone". Alla fine la decisione è arrivata da enrembe le parti.