"Grande Fratello Vip", tra Micol e Tavassi sono baci appassionati e liti furibonde

E' quella tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi . La serata è dedicata al classico aperitivo del mercoledì e mentre in cortiletto i Vipponi ballano e si divertono tutti insieme, i due non possono fare a meno di scambiarsi tenere attenzioni. Se inizialmente Micol sembrava frenata dalla timidezza, adesso sembra lasciarsi andare al corteggiamento sempre più serrato di Edoardo. E così non mancano teneri e sfuggenti baci che, sotto l'incoraggiamento dei loro compagni, si fanno via via più decisi... Peccato che poco dopo arrivi un nuova lite...

Come sempre al "Grande Fratello Vip" le cose non sono semplici. Anche tra Edoardo e Micol. Per un passo avanti nella relazione la coppia ne fa almeno due indietro. Infatti se, sotto la spinta dei coinquilini che non si accontentano di qualche bacetto a stampo, i due si lasciano andare a baci decisamente più seri, un po' scherzando e un po' no, questo non impedisce che poi arrivi immancabile la lite.

A mandare su tutte le furie la Incorvaia è il fatto che Edoardo si confidi sullo stato della loro relazione con Antonella. Edoardo è convito che ci siano tante belle parole tra loro ma che manchino i fatti e si dice certo che tra loro potrebbe nascere un reale sentimento ma non vede risposte dall'altra parte, e che quindi, non vuole pregarla per stare con lui. La Fiordelisi punzecchia sostenendo afferma che Micol, quando ha deciso di spostarsi dal Van alla camera da letto, l’ha fatto perché non aveva voglia di dormire con il suo compagno Tavassi.

Tutti discorsi che non sfuggono all'orecchio di Micol che origlia la discussione e poi si scaglia contro Tavassi accusandolo di aver parlato di lei alle sue spalle con Antonella che se la rideva. Edoardo però non capisce il motivo di tanta rabbia e pensa di non aver fatto nulla di male. Entrambi si scontrano non muovendosi dalle proprie posizioni e non riescono a trovare un punto di contatto. Alla fine sembra arrivare una schiarita. Micol afferma che se aveva dubbi nei suoi confronti Edoardo doveva andare da lei direttamente e non parlarne con Antonella, mentre Tavassi ammette di aver sbagliato ad averne parlato con la Fioredelisi, visti i loro trascorsi. Pace fatta. Quanto durerà?