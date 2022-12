"Grande Fratello Vip", per Attilio è l'ora delle lacrime e del pentimento

Sono quelle di Attilio Romita che, ripensando alle dure parole della sua compagna Mimma a commento del rapporto "disinvolto" che il giornalista ha intrecciato con Sarah Altobello, si lascia andare a un momento di sconforto . Alberto e Daniele provano a confortarlo ma con scarsi risultati. E in un confronto con Nikita Attilio ammette: "Non mi sono accorto che stavo decisamente esagerando".

Nella casa del Grande Fratello Vip il malumore di Attilio non passa certo inosservato, anche perché la sua vicenda ha tenuto banco nei giorni scorsi e soprattutto nella puntata di lunedì. Alberto lo invita a cercare dentro di sé la forza per riprendersi. Anche Daniele lo incoraggia dicendo di aver "conosciuto un Attilio degno di nota sotto tanti punti di vista" e con conclude con un "dai tempo al tempo.

Romita si confronta poi con Nikita Pelizon. La ragazza prima lo consola con un tenero abbraccio, poi discute con lui degli ultimi sviluppi senza risparmiargli delle critiche. In particolare la modella rimprovera Attilio per le parole indelicate con cui ha descritto la personalità di Sarah: "Sembra quasi che uno meriti più rispetto di un altro, credo che una persona vada rispettata a prescindere".



Attilio ammette di aver vissuto un momento di fragilità durante il quale ha perso il controllo delle cose e si è lasciato andare senza fermarsi a riflettere. "È come se avessi perso tutte le capacità di misurare le parole e di riflettere prima di dire”. Nikita non è confusa soltanto a causa delle parole rivolte a Sarah ma anche per via del suo precedente avvicinamento alla Vip: “Cos’è successo? Non me lo riesco a spiegare” chiede, ricordando al giornalista l’amore incondizionato che prova per la sua compagna.



Attilio non trova risposta e, ancora oggi, ammette di non aver capito in che modo avrebbe superato i limiti: “Non mi sono accorto che stavo decisamente esagerando” commenta il giornalista.