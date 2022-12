"Grande Fratello vip", dopo l'arrivo di Ginevra è crisi tra Oriana e Antonino: "Se ho voglia di baciarla la bacio..."

Durante la loro discussione, il Vip condivide il suo fastidio nell'aver visto in puntata una clip che ritraeva la sua compagna di avventura avere dei comportamenti e della complicità particolare con Onestini.

La vip dichiara che con l’influencer c’è sempre stata una bella alchimia ed una bella amicizia, e che quindi, non capisce questa sua puntualizzazione. Oriana, visti i trascorsi, mostra le sua preoccupazione per l'ingresso momentaneo di Ginevra, “Gradirei che non la baci per rispetto” chiede in modo pacato. “Se mi dovesse andare di farlo lo farei senza problemi perché non farei soffrire nessuno” puntualizza apertamente Antonino sottolineando il fatto che non si sentirebbe in colpa se dovesse succedere.

L’hair-stylist dichiara di essersi sentito in difetto per molti giorni ma, dopo aver visto quella complicità e quell’amicizia particolare con Onestini, si sente più leggero. Per tale ragione, se dovesse scattare il bacio con Ginevra, non proverebbe nessun senso di colpa. “Fai così perché adesso c’è lei” dice delusa la VIP non sentendosi compresa e vedendo un atteggiamento di assoluto distacco da parte di Antonino.

Oriana non ha apprezzato le dichiarazioni del VIP e, subito dopo, si sfoga con i suoi compagni di avventura.

"Sta girando la frittata" afferma subito Giale. “Dice così per scrollarsi i sensi di colpa” controbatte Onestini cercando di confortare il dolore della sua compagna.

Oriana si mostra palesemente tradita, e facendo riferimento alla clip, dice che non c’era nessun comportamento fraintendibile, “Mi ha dato della furba” ripete ricordando le parole di Antonino. “Non c’è pertinenza, la vostra storia va avanti da più tempo” esclama Alberto notando delle controversie nei ragionamenti del hair-stylist.

Oriana è delusa, è convinta che queste dichiarazioni siano solo un pretesto per il VIP per potersi avvicinare a Ginevra. Come si comporterà adesso Antonino in base alle sue dichiarazione? E come ne reagirà la bella venezuelana?