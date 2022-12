Antonella Fiordelisi eliminata, ma è uno scherzo del "GF Vip"

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal "Grande Fratello Vip", ma è uno scherzo. La vippona in realtà è la preferita del pubblico a Casa. Ad Antonella è stato fatto credere di essere in nomination per l'eliminazione. Dunque il pubblico ha prima salvato Antonino Spinalbese, poi Sarah Altobello e infine Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella e a Oriana di dirigersi in studio per il verdetto. Oriana in lacrime era convinta di essere lei l'eliminata, ma poi Alfonso Signorini ha annunciato l'eliminazione di Antonella.

"Il pubblico ha fatto questa scelta forse a seguito di quello che hanno detto di me gli altri nella Casa", ha dichiarato Antonella giustificando così la scelta del pubblico. La vippona non è riuscita a trattenere le lacrime, a quel punto Signorini ha vuotato il sacco e ha spiegato che si tratta di uno scherzo: "Antonella sei la preferita del pubblico a Casa". Il conduttore, però, non lo ha detto ai concorrenti e ha chiesto ad Antonella di aspettare prima di fare rientro nella Casa.