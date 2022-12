"GF Vip", Luca Onestini chiude con Nikita Pelizon: "Non mi importa nulla di te"

Non c'è nessuna speranza tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due influencer mettono un punto tra di loro al "Grande Fratello Vip" e non lasciano spazio neppure a un'amicizia. A farsi avanti, mesi fa, è stata Nikita subito dopo l'ingresso di Luca nella casa, ma da parte dell'influencer non sembra mai essere scattato nulla. "Non mi importa nulla di te", dichiara con freddezza Luca non lasciando nessuno spiraglio tra loro per una possibile frequentazione che vada al di là di una semplice amicizia.

Nikita è arrabbiata con Luca non capisce perché da giorni lui non le rivolge la parola, lo accusa di essere stato poco chiaro e di aver approfittato del suo interesse per avere più visibilità all'interno del gioco. Ma Onestini non ci sta e, alle accuse di Pelizon, risponde con durezza. "L'unica persona che non ha rispettato i miei sentimenti sei tu: ti ho sempre detto che per me c'era solo amicizia e invece non hai rispettato questa cosa e ti sei autoconvinta che ci fosse altro", sottolinea l'influencer.

"Visto che è questa la situazione, non ho più niente da dire oggi, domani e dopodomani", conclude l'influencer prima di abbandonare il giardino e rientrare in casa. È dunque finita (prima ancora che iniziasse) l'amicizia tra Luca e Nikita? Lo scopriremo stasera 26 dicembre durante la 25esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.