Sofia Giaele De Donà incontra il fratello al "GF Vip"

Al "GF Vip" si è parlato tanto di Sofia Giaele De Donà, ma mai della sua famiglia d'origine. Nella 25esima puntata l'influencer ha ricevuto la sorpresa del fratello Matthias. "Mi manchi tanto e mi manca sentirti per chiederti come stai", ha dichiarato il fratello che ha aggiunto: "Stai facendo un bellissimo percorso soprattutto dopo il cambiamento che hai fatto. Ti capisco e ricorda che noi siamo la tua famiglia, le persone che ami sono al di fuori". Matthias si riferisce all'amicizia della sorella con Antonino Spinalbese che per un periodo ha messo in crisi l'influencer che però è già sposata: "Antonino è una bellisima persona, ma non potrà mai essere il tuo punto di riferimento", ha sottolineato.

Il fratello di Giaele ha poi letto un lungo messaggio alla sorella. A scriverle è stata la mamma. La donna che in passato è stata per un lungo periodo in coma, quando si è svegliata non ha riconosciuto subito la figlia che aveva solo tre anni, una condizione che ha fatto molto soffrire la piccola Giaele. "La mamma ti vuole un mondo di bene, vorrei che tu riuscissi a toglierti quel velo di tristezza e malinconia che porti con te da quando avevi tre anni", ha scritto la mamma di Giaele. "Ho commesso tanti errori soprattutto quello di averti fatto pensare di non esserti vicina. Non ti ho mai abbandonata, ti stimo e ti amo più della mia vita. Ricordati che sei la signora Beck, rispetta le persone che ami".

Giaele non è riuscita a trattenere le lacrime durante la lettera della mamma e ha urlato: "Mamma mi manchi tantissimo".