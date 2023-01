"Grande Fratello Vip", per Edoardo e Antonella un Capodanno da separati in casa

Edoardo e Antonella sono ai ferri corti da giorni e ogni motivo sembra buono per litigare, rinfacciarsi cose e mal interpretare comportamenti dell'altro. Difficile persino dire se la coppia sia ancora insieme da come la convivenza tra i due è diventata difficile. Al punto che Edoardo ha deciso di allontanarsi. E quando Dana, preoccupata per l'amica, prova a convincerlo a ripensarci, lui è categorico: "Mi sono stancato di farmi prendere in giro da una ragazzina - dice -, non voglio stare con una bambina, esigo una persona con cui si possa parlare!".

Non per tutti, nella casa del "Grande Fratello Vip" è un Capodanno di serenità e di festa. Edoardo parlando con Dana ammette di essere stanco dei soliti atteggiamenti assunti dalla sua fidanzata e si dice infastidito soprattutto perché, nonostante sia a conoscenza del rapporto che attualmente lo lega ad Oriana, continua a fare dei commenti: "E' inutile che continua a paragonare Oriana ad Antonino, non è la stessa cosa”. I litigi tra i due sono stati tanti ma questa volta Edoardo non intende passarci sopra: "Se io dovessi tornare con lei, sarebbe per un’estrema debolezza ed è una cosa che non voglio fare". Dana comprende le ragioni di Donnamaria ma cerca di far riflettere il suo compagno e lo invita a ripensarci soprattutto perché Antonella è piuttosto giù di morale.



Dall'altra parte la Fiordelisi è sì giù di morale ma anche molto arrabbiata. In particolare è convinta che Tavassi stia influendo negativamente sulla sua relazione in quanto, essendo amico di Edoardo, sta facendo di tutto per condizionarlo. "E' come se gli stesse facendo il lavaggio del cervello. Edoardo è un’altra persona” dice e, raccontando alcuni episodi, aggiunge “Questi sono gli uomini che si lasciano condizionare dagli amici”. “Quelli del van gli stanno facendo il lavaggio del cervello” prosegue Antonella parlando con Sarah. E poi ha un moto di orgoglio: "Questa volta io non torno, deve venire lui da me. Sta diventando un’altra persona. Deve stare lontano da me perché quando sto con lui sto male".

Più tardi, mentre i Vipponi stanno scrivendo i propositi per il nuovo anno, arriva la goccia che fa traboccare il vaso. Antonella nota che Edoardo indossa una ciabatta di Micol Incorvaia, la sua ex fidanzata, e va su tutte le furie. "Ma non ti vergogni un po’?" dice scagliandosi contro Donnamaria. "Sì è sempre lamentato delle camicie e ora si mette le ciabatte della sua ex” afferma accusandolo di incoerenza. Ma Edoardo non le dà corda e decide di non rispondere alle provocazioni. Antonella in lacrime si rifugia in camera da letto. "Io non voglio festeggiare il Capodanno, dovrei fingere di stare bene, non ce la faccio" dice sfogandosi con Giaele che prova a sdrammatizzare. "Lo hanno notato tutti che a lui non frega più di me" continua la Fiordelisi. "Non è più il mio fidanzato" chiosa, decisa a tenersi alla larga da lui una volta per tutte.