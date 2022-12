"Grande Fratello Vip", gli "Incorvassi" contro Antonella: "Sei una bugiarda"

Fra l'aperitivo, la cena e le canzoni era tornata la serenità e il sorriso regnava sul volto dei concorrenti, fino a quando la quiete è tornata a essere perturbata. In Veranda, tutti i vip sono intenti a scherzare quando Antonella afferma: "Nominate Tavassi, non i nuovi, tanto lui li batte tutti". Il concorrente presente fra i divani non manca occasione di rispondere alla provocazione e sottolinea: "No, io voglio andare con te, perché se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più, vinco uguale".

In poco tempo, sotto gli occhi di tutti i concorrenti, Tavassi e Antonella iniziano a discutere animatamente. Da una parte la schermitrice accusa il concorrente di aver cambiato versione delle sue parole rispetto al pomeriggio. Dall'altra, però, Tavassi le chiede di non cambiare la natura delle sue parole: "Non succede, ma se succede: sogno di andare in Nomination con te".

"Tu ci stai?", chiede il vip alla concorrente "Mi organizzo io con la Casa, mi faccio nominare dagli altri. Voglio andarmene, non ti voglio vedere più".

Tra i presenti, ci sono anche Micol e Onestini che confermano la versione di Tavassi e ricordano, entrambi, le parole dette dal concorrente nel pomeriggio, ma Antonella dissente ancora.

"Sei una bugiarda!", tuona Tavassi e la concorrente si difende, affermando che tutto questo astio è ingiustificato. Tuttavia, il concorrente cerca di farle comprendere che questo atteggiamento presuntuoso la condurrà al fallimento, perché continuare in questo modo non le giova affatto.

Micol si inserisce nella discussione quanto Antonella riporta il fulcro del discorso sul bacio a Davide e quando l'influncer tenta di rispondere, la schermitrice le dice di evitare: "Non capisci niente".

Di qui la discussione si anima ancor di più e si trasforma in uno scontro diretto fra Micol e Antonella, quest'ultima accusa l'influencer di essere finta e di parlare a sproposito, ritornando su asti e questioni che sembravano essere superate. "Tu non hai capito niente, come già si sapeva, posso farti scuola e doposcuola" tuona arrabbiata Micol.

Antonella continua nelle sue accuse, fra le quali emerge il suo pensiero circa la vera natura di Micol, diversa per ogni occasione, anche quando esprime un suo pensiero, per la schermitrice, non è limpida.

"La differenza fra me e te è che io dico cose obiettive, tu devi buttare fango", risponde ancora Micol. Fra accuse a vicenda, tra battutine al vetriolo, le due concorrenti continuano la loro discussione, a cui si aggiungono anche gli altri concorrenti. Ognuno esprime la sua e la pace è ben lontana, ormai, dal Loft di Cinecittà. Riusciranno a trovare un punto di incontro?