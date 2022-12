Al "Grande Fratello Vip" è arrivato il vischio: da Micol a... Daniele, per Tavassi son baci

E così anche quest'anno nella casa del "Grande Fratello Vip" il romanticismo prende il sopravvento. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dopo aver radunato tutti i loro compagni in salone, leggono il comunicato ufficiale: "Vipponi, nella Casa è apparso un tipico vischio natalizio. E cosa si fa sotto il vischio? Ovviamente… ci si bacia! Mettete in pratica il vostro talento attoriale e regalate al pubblico dei memorabili baci Hollywoodiani! Come sempre il GF terrà conto dell’impegno di ognuno di voi, e se lo meriterete potrebbe farvi una sorpresa speciale… saluti… e baci!".

Non tutti reagiscono alla stessa maniera. Qualcuno si mostra divertito, qualcuno entusiasta, altri disapprovano lasciando intendere che non parteciperanno alla cosa. Edoardo e Micol spiegano ai VIP il funzionamento della prova: ogni volta che in Casa partirà la canzone prescelta, chiunque si trovi sotto il vischio dovrà baciare la persona più vicina. "Deve essere un bacio hollywoodiano, un bacio vero" spiega Micol e Tavassi non perde tempo a darne una dimostrazione, prendendola tra le braccia e baciandola appassionatamente. "Io resto in cucina, mi rifiuto" commenta Milena scherzando. Nelle ore seguenti comunque iniziano a scambiarsi i primi baci: ovviamente tra Antonella ed Edoardo, per i quali è una consuetudine, tra Andrea e Sarah che vive la cosa in maniera molto recitata, tra Nicole e George e ancora tra Tavassi e Daniele.