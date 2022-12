"Grande Fratello Vip", per Wilma e Patrizia pranzo di Natale con... scintille

Nemmeno il giorno di Natale nella casa del "Grande Fratello Vip" si riesce a stare senza qualche battibecco. D'altronde i mesi di convivenza iniziano a essere tanti e per molti vipponi il livello di sopportazione è stato abbondantemente passato. Così anche un piccolo dettaglio per essere motivo per scattare.

In questo caso il "casus belli" è Daniele, che decide durante il pranzo di alzarsi in piedi e mangiare così. A Patrizia la cosa non piace e non manca di commentare un po' acida. Ma a Wilma la cosa non sta bene. "Fregatene" le urla a gran a voce e invitandola a godersi la serenità del momento. "Per me è una mancanza di rispetto" ribatte la Rossetti ancora infastidita.

Tra le due Vip i toni si alzano a dismisura e le due compagne rimangono ferme sulle loro posizioni fino a quando Patrizia non si alza e se ne va non senza però lanciare prima una frecciatina alla Goich: "Va bene, non te lo tocco più" dice riferendosi al rapporto particolare che lega la cantante a Daniele. Ma Wilma reagisce anche a questa battuta e le due primedonne continuano a confrontarsi animatamente sui loro contrastanti punti di vista. Come si svilupperà la questione?