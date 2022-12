"Grande Fratello Vip", lite furiosa tra Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello

Quest'ultima riferisce all'amica venezuelana ciò che la schermitrice le ha detto sul suo conto e questo genera scintille tra le due. Dopo una accesa discussione la modella raggiunge in veranda Sarah, dove prova a spiegare le intenzioni dietro alle sue affermazioni, accusando Antonella di voler mettere zizzania tra loro.

La conversazione tra Antonella e Sarah non è sfuggita alle orecchie attente di Giaele che, poco dopo, riporta tutto a Oriana consigliandole di parlare con la sua amica per mettere in chiaro le cose.

Oriana non se lo fa dire due volte e subito raggiunge Sarah in zona beauty. “Un’amica non ha una reazione così” dice Sarah, riportandole quanto le è stato riferito da Antonella: “Pur di salvarti tu manderesti al rogo chiunque, vuol dire che la nostra amicizia non è così importante”.

“Io stavo parlando di quello che avrei fatto io” ribatte Oriana, spiegandole che Antonella le ha riferito una versione distorta dei fatti e che in quell’occasione lei ha soltanto provato ad esprimere un pensiero carino nei confronti dell’ex schermitrice, senza insinuare in alcun modo che avrebbe dovuto nominare Sarah al posto suo.

Le due amiche subito si innervosiscono e i toni si alzano. Oriana non tollera l’intromissione di Antonella ed è convinta che abbia fatto di tutto per mettere zizzania tra loro e innescare l’ennesima lite in Casa.

Per questo, la venezuelana raggiunge Antonella e si scaglia contro di lei accusandola di aver mentito per il gusto far litigare lei e Sarah: “Sei una bugiarda!”.

Antonella e Oriana cominciano a discutere animatamente e a lanciarsi accuse l’un l’altra senza esclusione di colpi.

“Tu vuoi farmi litigare con Sarah” dice Sarah accusando Antonella mentre quest’ultima si difende dalle critiche convinta di aver riportato solo la realtà dei fatti.

Ad Oriana dà fastidio l’intromissione di Antonella, convinta che l’ex schermitrice abbia voluto mettere zizzania tra loro per il puro gusto di farlo. “Non ti si può mai dire una cosa carina perché dopo devi fare la cattiva” continua Oriana scagliandosi contro Antonella e accusandola di averle rigirato contro una conversazione in cui cercava semplicemente di riavvicinarsi a lei.

Messa da parte per un attimo Antonella, Oriana e Sarah provano a chiarire grazie all’intermediazione di Giaele che era testimone durante la conversazione in questione.

“Non vuol dire che doveva nominare te, parlavo solo della situazione in generale” spiega Oriana, convinta che le sue parole siano state travisate. Sarah, dal canto suo, aspetta di poter rivedere le immagini in questione per capire se poterle credere o meno.

Il nervosismo ha ormai preso il sopravvento e la tensione in casa si taglia con il coltello: come andrà a finire?