Una giovanissima Antonella Mosetti canta "Only You" a "Non è la Rai" 1993

Era il 1993 quando una giovanissima Antonella Mosetti calcò il palcoscenico della trasmissione che l'ha lanciata ("Non è la Rai") per intonare la romantica "Only You".

Dopo l'esperienza nello show di Gianni Boncompagni, la showgirl romana ha continuato a lavorare in televisione, partecipando a programmi di successo come "Ciao Darwin", "Paperissima Sprint" e "Quelli che... il calcio".

Nel 2016 ha anche partecipato, come concorrente, alla prima edizione del "Grande Fratello Vip", assieme alla figlia Asia. Le due erano entrate nella casa più spiata di Cinecittà come un unico concorrente, ma poi, nel corso del reality show, si sono divise, venendo eliminate rispettivamente per quarta (Asia Nuccetelli) e per quinta (Antonella Mosetti).