George Clooney ritira il "Telegatto" nel 2000

George Clooney e l'Italia, storia di un grande amore che iniziò nel 2000 quando l'attore americano ritirò il suo primo "Telegatto". I presentatori di quell'edizione Raffaella Carrà e Paolo Bonolis invitarono l'attrice Maria Grazia Cucinotta a leggere il nome del vincitore per la categoria "premio speciale in TV". Dalla prima fila il divo di Hollywood si unì a loro accolto dall'applauso del pubblico in sala. E sul palco del "Gran Premio Internazionale dello Spettacolo" salì anche il collega Danny DeVito per uno sketch con la videocamera amatoriale.

Maria Grazia Cucinotta e Raffaella Carrà si complimentarono con George Clooney per il suo fascino e in particolare per il suo sguardo premiato come il "più sexy del mondo". "Alla fine della serata mi ubriacherò!", scherzava l'attore protagonista di pellicole di successo e di serie cult come "ER - Medici in prima linea". Rivediamo il video della premiazione del "Telegatto".