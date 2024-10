Camila Giorgi rompe il silenzio: "Da anni volevo abbandonare il tennis"

"Ora sono felice, sono dove vorrei essere", aggiunge Camila Giorgi che nel salotto del programma di Canale 5 risponde a chi l'accusa di evasione fiscale. "Io e mio padre siamo state vittime di problemi causati da persone esterne che sono state tutte allontanate", afferma l'atleta che nega poi di aver portato via oggetti dall'appartamento dove viveva in affitto. Sul procedimento che la vede coinvolta per false vaccinazioni anti-Covid Giorgi si dice "fiduciosa" in vista dell'udienza in programma a novembre.