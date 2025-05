"L'Isola dei famosi 2025", sbarca Dino Giarrusso

Dino Giarrusso è nato l’11 settembre 1974 a Catania. Nel 1997 si è laureato a Siena in Scienze della Comunicazione. Ha lavorato come giornalista, collaborando con diversi quotidiani, e come autore televisivo per alcune emittenti locali (Antenna Sicilia e Teletna). Ha girato diversi spot tv, documentari e corti e ha iniziato a lavorre come aiuto regista di Ettore Scola, Rossella Izzo, Marco Risi, RIcky Tognazzi. Ha anche recitato in piccoli ruoli in alcune fiction, come "Provaci ancora Prof" e "Il commissario Manara", e in alcuni film come "Mio cognato" e "Concorrenza sleale". La popolarità è arrivata quando ha indossato i panni di inviato de "Le Iene" dal 2014 al 2018. Dopo l’esperienza televisiva è approdato in politica. Alle elezioni Europee del 2019 è stato eletto eurodeputato per il Movimento 5 Stelle. Ha lasciato il partito il 25 maggio 2022.