"L'Isola dei Famosi 2025", c'è anche Mario Adinolfi tra i concorrenti

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti de "L'Isola dei Famosi 2025". L'annuncio ufficiale è arrivato dai profili social del reality in onda dal 7 maggio su Canale 5 e Mediaset Infinity, che vedrà Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. "Una vita tra giornali, politica e battaglie verbali: Mario Adinolfi sbarca sull'Isola deciso a portare un po’ di scompiglio", è il messaggio che introduce il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia.