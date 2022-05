"Amici 21", Nunzio dopo l'eliminazione: "La Celentano è quella che mi ha insegnato di più"

Dopo l’eliminazione, ha parlato della sua esperienza all’interno del talent di Maria De Filippi , esprimendo i suoi pareri sui suoi professori. A proposito di Alessandra Celentano ha rivelato: "E' stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato".

Un concetto che il ragazzo ha ribadito nel primo post sui social, una volta conclusasi la sua esperienza ad "Amici": "Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti".

Il ballerino della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini ha raccontato poi: "Non potevo chiedere di più da me stesso. Il Nunzio troppo sicuro di sé, troppo spavaldo, che non piangeva mai, e invece oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato perché ci sono state persone che mi hanno fatto capire che magari in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi, è giusto avere rispetto delle persone e apprendere le critiche".

Un pensiero anche al prof

Raimondo Todaro

: "Gli voglio tanto bene e se dico quello che penso è perché lo reputo come un padre per me, nel ballo lo è stato davvero. Poi abbiamo parlato, ho capito dove ho sbagliato e da lì il nostro rapporto si è ripreso come una volta".