"Amici 21", lo scherzo di LDA a Nunzio prima dell'addio

Il ballerino è infatti vittima dell'ultimo scherzo del cantante, prima di lasciare la casetta. Finge di regalargli gli occhiali tanto desiderati e poi confessa: "No, questi non te li posso dare...".

LDA prima saluta i compagni in lacrime: "Mi dispiace lasciarvi ve lo giuro. Voi mi conoscete meglio dei miei amici, abbiamo vissuto notte e giorno per sette mesi, e poi c'è la musica che ci unisce. Non è facile trovare persone che ti capiscono al cento per cento… io mi ricordo tutti i vostri racconti… sono tutte storie che mi hanno aiutato a crescere... ero in una bolla di vetro, ho sempre avuto tutto...".

Poi però arriva il momento di sorridere. Il cantante chiama Nunzio e gli dice che gli donerà gli occhiali: "Non ci credo, mi stai regalando gli occhiali!", è la risposta del ballerino.

"Ci ho sempre scherzato... tieni, questa è la custodia e poi gli occhiali te li compri a parte... no fra, non te li posso dare", replica LDA tra le risate dei compagni. "Te l'ha fatta un'altra volta", ride Albe guardando Nunzio che ci rimane un po' male.

