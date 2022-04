"Amici 21", eliminato LDA: il cantante perde la sfida contro il ballerino Nunzio

A perdere un altro tassello importante è il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che devono salutare il cantante LDA . Per lui decisivo il ballottaggio finale con il ballerino Nunzio. L'ospite musicale della puntata è stato uno di famiglia: Stash infatti ha lasciato momentaneamente il suo ruolo di giudice per esibirsi con i The Kolors nel loro ultimo singolo, "Black Out".

debba partire la squadra, che sceglie di sfidare il team Zerbi-Celentano. Parte con uno scontro tra cantanti: LDA affronta Alex che porta a casa il primo punto. Si prosegue con una sfida ballerini, visto che Raimondo schiera Nunzio contro Michele. Il ballerino del team Celentano-Zerbi ottiene il punto del pareggio. Lorella allora lancia un guanto di sfida su un duetto: Alex-Sissi contro LDA-Luigi. Rudy giudica il guanto squilibrato in tutto ma non lo rifiuta. E in effetti il punto va Cuccarini-Todaro che vincono così la prima manche. Al ballottaggio va l’intera squadra sconfitta, essendo formata da tre soli allievi. Come nella precedente puntata non c’è un eliminato diretto ma il perdente andrà. Ed è

È il momento della seconda manche e Cuccarini-Todaro scelgono di sfidare nuovamente il team Zerbi-Celentano. Si comincia con un confronto tutto canto con Alex contro Luigi: vince il secondo che porta il primo punto a Celentano-Zerbi. Si prosegue con il ballo, con un duetto Serena-Nunzio contro Michele. La sfida è il pretesto per un nuovo scontro tra Raimondo e Alessandra. Michele porta a casa il punto del 2-0. Alessandra e Rudy scelgono di mandare al ballottaggio il cantante Alex e i ballerini Serena e Nunzio. Dopo le esibizioni la prima a rientrare in partita è Serena, che riceve anche i complimenti della Celentano, mentre il secondo allievo ad andare al ballottaggio finale è Nunzio.

Prima della terza ma che si rinnova il guanto di sfida tra professori. Il tema di questa sera è... carta bianca sul Perla blu. Lorella e Raimondo interpretano una serata horror, Rudy e Alessandra la buttano sul carnevale brasiliano. E convincono la giuria, vincendo per la seconda settimana di fila. Si riparte con la gara: è la terza manche vede protagoniste le squadre Zerbi-Celentano e Pettinelli-Peparini. Alessandra lancia un guanto di sfida tra Dario e Michele e i giurati danno il voto dell'1-0 al ballerino di Zerbi-Celentano. È ancora Michele in pista nella seconda vista che lo vede contrapposto ad Albe che canta supportato dalla danza di Dario. I due con la loro ironia ottengono il punto del pareggio. Per lo scontro decisivo si affrontano Luigi è ancora Dario. Il cantante ottiene il punto del 2-0 per Zerbi-Celentano. Al ballottaggio va l’intera squadra, essendo formata soltanto dal cantante Albe e il ballerino Dario. A rischiare l’eliminazione, come nella scorsa puntata, è di nuovo Dario.

Dopo l'intermezzo comico di Nino Frassica i tre ragazzi si esibiscono. Il primo a essere salvato è Dario, sono così LDA e Nunzio a giocarsi la permanenza nel programma. Dopo le ultime esibizioni i due rientrano in casetta per attendere il verdetto. L'eliminato è LDA. La puntata finisce con i The Kolors che presentano il loro nuovo singolo "Black Out".

