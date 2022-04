"Amici 21", Zerbi-Celentano imbattibili: eliminati Aisha e Crytical

La quarta puntata del serale del talent di Maria De Filippi ha visto la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sugli scudi, vittoriosa in tutte le sfide. A farne le spese sono stati i team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che hanno perso la cantante Aisha e poi mandato al ballottaggio finale il ballerino nunzio contro il cantante Crytical di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La sfida finale è stata vinta da Nunzio e Crytical è risultato il secondo eliminato. In giuria, dopo lo stop di settimana scorsa causa Covid è tornato Stash, mentre ospite speciale della puntata è stato Sangiovanni .

La quarta puntata inizia con la sfida tra i team

Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro

Zerbi-Celentano vincono la prima sfida 2-0

Aisha deve lasciare il talent

che si rinnova. Ad aprire la manche è LDA in versione Ghali che si scontra con Nunzio e porta a casa il primo punto. Scenda in campo allora Sissi che se la deve vedere con Carola: la giuria non arriva a un risultato definito e la prova viene annullata. Rudy lancia allora un guanto di sfida: vuole dimostrare come Alex rispetto a Luigi sia solo voce. La Cuccarini accetta il guanto ma contesta la tesi. La giuria però premia Luigi e. Vengono mandati al ballottaggio tre pezzi da novanta: Alex, Aisha e Sissi. Sissi è la prima a salvarsi e poi Alex ha la meglio nell'ultimo scontro.in lacrime, consolata da Lorella.

Sulle ali dell'entusiasmo

Zerbi-Celentano

per la seconda sfida ancora Cuccarini-Todaro

Zerbi-Celentano

vittoria nella seconda sfida

primo nome del ballottaggio finale

Nunzio

scelgono. LDA affiancato da Luigi se la vede con Alex nella prima manche ma questa volta il punto va al cantante seguito da Lorella. LDA però porta a casa il punto dell'1-1 vincendo nel confronto con il passo a due di Serena con Nunzio. Lo scontro decisivo è tra Michele e Sissi. L'esibizione del ballerino è il pretesto per l'ennesimo battibecco tra la Celentano e Todaro ma sta di fatto che Michele convince di più la giuria e ottiene il punto del 2-1 che dà ala. Ad andare al ballottaggio questa volta sono Nunzio, Serena e Alex. Ilè quello di

Prima della terza sfida si rinnova

l'ormai classico guanto di sfida tra prof

Peparini-Pettinelli contro Zerbi-Celentano

Zerbi-Celentano vincono anche la terza sfida

. Questa volta il tema è "musical": Lorella e Raimondo ballano sulle musiche di "Blues Brothers", Rudy e Alessandra fanno quello che possono su "Dity Dancing"... Si prosegue con la gara vera e propria e scende in campo la squadra. Albe, in duetto con Crytical se la deve vedere con Luigi e ottiene il primo punto. La Celentano chiama al guanto di sfida Dario contro Michele. I due ballerini si confrontano alla sbarra e nonostante qualche discussione in giuria vince l'allievo della Celentano. Rudy affonda con un nuovo guanto di sfida: Crytical contro Luigi sul rap. Nonostante il rap non sia la specialità di Luigi il ragazzo ottiene il punto del 2-1:

Al ballottaggio vanno Albe, Dario e Crytical. Il ballerino è il primo a rientrare il gara e nello scontro tra i cantanti Albe viene preferito:

Crytical è il secondo ad andare al ballottaggio finale

secondo eliminato di questa puntata è Crytical

Sangiovanni

. Dopo il solito siparietto comico di Nino Frassica, Nunzio e Crytical si esibiscono più volte e poi vanno in casetta ad attendere l'esito della sfida. Ilche può consolarsi con l'offerta di Stash di aprire i suoi concerti. La serata si chiude conche canta "Cortocircuito" e "Cielo dammi la luna".

