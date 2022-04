"Amici 21", Nunzio balla con il manichino della maestra Alessandra Celentano

Nell'ultima "lezione" Nunzio ha avuto un'idea originale. Ha, infatti, portato in studio

il manichino della Celentano

a cui ha spiegato: "Oggi nuovo tutorial di Nunzio, non di danza latino-americane ma di danze standard che sono: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Fox e Quick Step. Partiamo con un Valzer viennese, che è bellissimo".

"Lei è elegantissima - ha aggiunto - ma anche Nunzietto ha

classe e savoir-faire

un ballo insieme

, quindi se possiamo evitare di dire che non ho classe... perché non è vero". Dopo un breve ripasso dei passi base, ha preso in braccio il manichino della maestra e si è lasciato andare a. "E' stato un onore, sia per lei sia per me", ha detto rimettendo sulla sedia. Come reagirà la docente di danza?

