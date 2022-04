"Amici 21", ballerini ko: John Erik e Leonardo sono i nuovi eliminati

Le nuove sfide hanno portato le squadre di Peparini-Pettinelli e Zerbi-Celentano a perdere un elemento: sono stato infatti eliminati i ballerini John Erik e Leonardo . Il primo direttamente al termine della prima manche, il secondo nel ballottaggio finale con Nunzio. In giuria Sabrina Ferilli a sostituire Stash assente per questa serata. Fabrizio Moro è stato l'ospite speciale della puntata.

La puntata inizia con l'ingresso della giuria che questa sera si presenta in una formazione inedita: Stash, positivo al Covid, viene infatti sostituito da Sabrina Ferilli. E per l'occasione Maria rispolvera la nemesi dell'attrice: Giovannino!

La gara inizia con una sfida inedita:

Cuccarini-Todaro

affrontano

Peparini-Pettinelli

John Erik è il primo eliminato di questa puntata

infattiper la prima volta in questo serale la compagine. Sissi porta a casa il primo punto vincendo contro il passo a due di Dario (con il quale ha una relazione iniziata nella scuola) e John Erik. Nunzio e Serena poi hanno la meglio su Albe e la partita finisce così con un secco 2-0. Gli allievi ad andare al ballottaggio sono John Erik, Albe e Crytical. Il primo a salvarsi è Albe e nello scontro decisivo il ballerino ha la peggio:

Per la s

econda manche

vittoria

Zerbi-Celentano

Cuccarini-Todaro chiamano in campo Zerbi-Celentano. Il primo scontro è tra cantanti: Alex contro Luigi. La giuria si divide ma alla fine vince Luigi. Sissi porta a casa il punto del pareggio avendo la meglio sull'assolo di Carola. Si chiude con una corale di canto-ballo del team Cuccarini-Todaro contro Michele, che la Celentano definisce "il vero ballerino". E il ballerino porta a casa il punto dellaper. In ballottaggio per il primo candidato alla seconda eliminazione vanno quindi Aisha, Sissi e Nunzio. Sissi è la prima a salvarsi e Aisha la seconda: Nunzio andrà al ballottaggio finale.

Per la

terza manche

vittoria al team Cuccarini-Todaro

la sfida si rinnova tra le stesse squadre. Ma prima c'è tempo per il solito guanto di sfida tra professori. Il tema di questa serata è "La notte vola". Lorella gioca in casa e nulla possono Zerbi e la Celentano, con le loro parrucche bionde, per convincere la giuria... Ricomincia la gara con un altro guanto di sfida, lanciato da Rudy per mettere Luigi e Alex a confronto sulle note di "Sex Bomb". La giuria dà il punto a Luigi. Nella seconda prova Leonardo esegue un passo a due con Carola, ma Sissi e Alex portano a casa il punto dell'1-1. Lo scontro decisivo è tra Luigi con LDA e Serena con Sissi: le due ragazze danno così la. Al ballottaggio vanno LDA, Luigi e Leonardo. Alla fine il secondo ad andare al ballottaggio finale è Leonardo.

A giocarsi quindi la permanenza nella scuola sono due ballerini: Nunzio e Leonardo. Dopo l'intermezzo comico di

Nino Frassica

Il secondo eliminato di questa puntata è Leonardo

Fabrizio Moro