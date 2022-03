"Amici 21", Nunzio provoca la Celentano: "Le farò fare una figuraccia"

Dure le parole usate nei confronti di Nunzio per spiegare la sua scelta. "Come dico sempre la danza è una, quella fatta bene - ha scritto la docente nella lettera -. Poi c'è anche un gusto personale e nel mio gusto personale tu non sei contemplato. Hai tante lacune: sei carente nelle

pirouettes

elasticità

musicalità

precisione

plasticità

armonia

fisico troppo secco e mingherlino

quando balli mi sembri isterico

un bel bagno di umiltà

che non sono belle, nell'perché sei tanto rigido, nellaperché spesso sei fuori tempo, nella, nellae nell'del corpo perché hai un". La Celentano, che non ha risparmiato alcuna critica, ha poi concluso: "Ti manca la classe. Quando ti vedo ballare non mi piaci, tu fai tutto con impeto ma non con qualità,. In più hai un atteggiamento egoriferito, ti consiglio".

Dopo aver visto la coreografia su cui si dovrà esibire, Nunzio ha commentato l'assegnazione con tutta l'ironia che lo contraddistingue, tra le risate dei suoi compagni e di Maria De Filippi. "Con questa coreografia si smentisce, perché per fare quelle azioni di corpo ci vuole una fluidità di corpo e io, in questo, sono veramente forte. Farà

una brutta figura davanti a tutta l'Italia

, dille di ritirale il guanto di sfida, non mi interessa vincerlo ma la figura che fa lei, farò il pezzo in maniera strepitosa, io sono contentissimo".

TI POTREBBE INTERESSARE: