"Amici 21", Calma e Christian devono lasciare la scuola

La

prima manche

team Zerbi-Celentano

opposto a quello di Cuccarini-Todaro

a essere eliminato è Calma

vede il, sorteggiato,, scelto dagli avversari. A rompere il ghiaccio è Luigi, che canta con LDA, mentre dall’altra parte rispondono Sissi e Alex, che portano a casa il primo punto. La seconda prova è un guanto di sfida lanciato dalla Celentano: da una parte ci sono Michele e Leonardo e dall’altra Nunzio e Christian. La prof si lamenta del fatto che Todaro ha semplificato la coreografia per i suoi allievi. Ne esce il solito battibecco ma alla fine la giuria premia chi è stato più fedele alla coreografia originale e così la sfida va sull’1-1. Il punto decisivo lo porta a casa Aisha che convince con la sua voce la giuria più di quanto non faccia la ballerina Carola. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro decidono di mandare al ballottaggio Calma, Luigi e Leonardo. Alla fine, che lascia la scuola con le parole di incoraggiamento di Rudy.

Si prosegue con

la seconda manche

vede in campo le stesse squadre

che. E si parte con un guanto di sfida lanciato da Todaro all’insegna del ballo latino, con Nunzio contro Leonardo. La Celentano ironizza sulla scelta del collega, che a suo dire non ha ancora capito il meccanismo della trasmissione: “Questo non è un guanto di sfida, è una comparata”. Sia quello che sia i due ballerini si esibiscono e la giuria assegna il punto a Nunzio. E Todaro se la ride prendendo in giro la Celentano…

LDA porta in parità la sfida vincendo con le confronto con la corale di canto e ballo mentre Luigi assegna il colpo decisivo battendo Christian e regalando

la seconda manche al team Zerbi-Celentano

l’eliminato provvisorio è Christian

. I ragazzi scelti per andare al ballottaggio sono Alex, Christian e Leonardo. Dopo le esibizioniche si giocherà il ballottaggio finale.

Si rinnova il

guanto di sfida tra professori

Il tema è “telefilm”

e in particolare tra Raimondo e Lorella e Rudy e Alessandra.. I primi ballano sulle sigle di “Love Boat”, “Friends” e “Happy Days” mentre i secondi puntano più sul divertimento con “La famiglia Addams” e “Heidi”.

Terza manche

Zerbi-Celentano

Peparini-Pettinelli

Crytical

affronterà il ballottaggio finale con Christian

: ancora in pista la squadrache questa volta sceglie di affrontare il team. Rudy lancia un guanto di sfida mettendo a confronto su tre ballate Luigi e Crytical. Il divario tra i due ragazzi è evidente e per questo Zerbi propone di annullare il guanto e la giuria gli dà ragione. Il primo punto per Zerbi-Celentano arriva nella prova seguente, quando il ballerino Michele convince la giuria più di quanto non faccia la coppia di cantanti Crytical-Albe. LDA poi mette a segno il punto del definitivo 2-0 vincendo contro Dario. Ad andare al ballottaggio sono Albe, Crytical e il ballerino John Erik. A rischio eliminazione è quindiche

Dopo l’intermezzo comico affidato a Nino Frassica i due ragazzi si esibiscono dando il tutto per tutto e poi vanno in casetta ad attendere il verdetto.

A dover lasciare la scuola è Christian

, mentre Crytical, che in lacrime si sentiva già spacciato, si salva. La puntata si chiude sulle note di “Ovunque sarai” e “5 gocce” di Irama che riceve da Maria De Filippi anche il disco di platino.