"Amici 21", i ballerini Christian e Mattia si riabbracciano fuori dalla scuola

Quando Mattia ha dovuto abbandonare la scuola, la sua preoccupazione più grande era quella di dirlo all'amico Christian: "Mi sentivo che sarebbe andata così. Però mi aggrappavo al quel briciolo di speranza che c’era... Il problema è che non so come dirlo a Chri. Davvero adesso il mio primo pensiero è lui. Perché magari da fuori non sembra, ma io e lui abbiamo un rapporto molto forte un bellissimo legame".

Adesso che anche Stefanelli è uscito, finalmente si sono incontrati. D'altronde il ballerino lascIando il serale aveva detto: "Devo dire che alla fine sono felice di essermene andato mentre ballavo e stavo bene per quello che facevo. Adesso torno dai miei affetti, ma ovviamente continuerò a seguire le lezioni e a ballare finché non arrivo al mio obiettivo".

Tra una pioggia di like e centinaia di commenti spicca quello del maestro Raimondo Todaro: "La felicità in una fotografia!".

