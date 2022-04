"Amici 21", per Serena è il momento delle scuse alla Celentano: "Ho sbagliato"

E' Serena , la ballerina del team Cuccarini-Todaro , a chiedere di poter incontrare la maestra Celentano . Il motivo sta in uno sfogo della ballerina di fronte ad alcuni commenti forti della prof sulla sua esecuzione del "Tuca Tuca", definito "amatoriale". Serena non l'ha presa bene e si è lasciata andare ad apprezzamenti non consoni e ora vuole scusarci. La Celentano le dice di esserci rimasta molto male ma di apprezzare il pentimento della ragazza.

"Quella davvero non capisce un ca...". Così Serena qualche giorno fa, sfogandosi con i suoi compagni in casetta, aveva apostrofato la prof di fronte all'ennesima critica. Un momento di rabbia, non nelle corde della ragazza, che subito si è pentita. E ha chiesto di incontrare la Celentano in sala prove per chiarirsi.

"Volevo chiederle semplicemente scusa per la brutta figura che ho fatto e le brutte parole che ho detto - esordisce lei -. Non sono fatta così, non so cosa avessi per la testa in quel momento ma non penso quelle cose". La Celentano apprezza il pentimento della ragazza. "Io ti stimo, ti trovo una ragazza educata, matura, intelligente - le dice -. Penso che tu abbia dei pregi. Ci sta uno sfogo dopo lo stress e l'ansia di tutti questi mesi, ma purtroppo in questi casi si passa subito dalla parte del torto. Sono rimasta davvero male. Per questo non ho voluto farti una sfuriata: sono rimasta male e incredula".

Poi la invita a guardare tutti gli aspetti e non concentrarsi solo su alcuni. "Dovresti mettere sul piatto della bilancia tutte le cose che ti vengono detto - sottolinea -, non solo le cose comode o le cose scomode". "Con questo tuo gesto rimarrà la mia stima nei tuoi confronti perché capisco che sei una ragazza che ha capito di essere caduta in uno scivolone molto brutto. Mi fa piacere che tu mi abbia voluta incontrare".

Infine la invita a rileggere tutte le lettere con attenzione. "Non vedere solo le cose negative - le dice -, cerca di leggere tutto quello che c'è scritto". Lei risponde dandole ragione: "Io sono migliorata con i miei maestri, con i tanti compiti che mi ha assegnato, grazie alle bastonate e alle cose belle. Io in generale più mi vengono dette le cose brutte e più sono stimolata a migliorarmi".

