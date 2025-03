"Grande Fratello", tutti i vincitori e cosa fanno oggi

Il "Grande Fratello" si avvia alla chiusura della sua 25esima edizione: contando anche le versioni "vip" il reality più famoso al mondo continua a intrattenere il pubblico italiano da 25 anni: la prima puntata andò infatti in onda il 14 settembre 2000. Fu l'inizio di una nuova era della televisione che, da allora, è cambiata profondamente. Il "Grande Fratello" ha regalato al pubblico nuovi personaggi dello spettacolo, lanciato nuovi attori e conduttori televisivi, tra cui Luca Argentero, Laura Torrisi, Eleonora Daniele, Filippo Bisciglia e Alessandro Tersigni, solo per citarne alcuni. Non sempre, però, chi ha vinto è riuscito a imporsi anche dopo l'esperienza nella Casa: qualcuno, infatti, è tornato alla sua vita precedente. In attesa di conoscere chi tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti vincerà queste 25esima edizione, ripercorriamo la storia dei vincitori del passato da Cristina Plevani a Perla Vatiero per scoprire cosa fanno oggi i vincitori del programma.