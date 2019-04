“Grande Fratello 16”, entra nella casa la “ragazza con il cuore di latta” di Irama: è Martina Nasoni

“Questa estate mi è capitato di conoscere un ragazzo a cui ho raccontato la storia del mio cuore. Il giorno dopo si è presentato con un testo scritto per me, era Irama” è così che Martina Nasoni racconta al “Grande Fratello 16” l’incontro che l’ha resa famosa come “la ragazza col cuore di latta”. La giovane ha solo 21 anni, eppure ha già dimostrato al mondo tutto il suo coraggio. Martina ha, infatti, raccontato di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica e di essersi dovuta sottoporre a dodici anni a un intervento chirurgico per mettere un pacemaker. Un evento decisamente traumatico per una ragazzina di quell’età, ma che l’ha resa una giovane donna molto forte: “E’ toccato a me, ma questo non significa che io non possa vivere come chiunque altro” ha voluto sottolineare commossa.