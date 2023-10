Per celebrare l'anniversario speciale la coppia si è regalata qualche giorno nella città degli innamorati: Parigi. Da lì hanno postato video divertenti e scatti romantici con la Tour Eiffel sullo sfondo per celebrare il loro amore. Con la coppia anche i figli Mya (15 anni) e Orlando (8).

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio a Parigi si godono l'atmosfera della città, con tutte le tappe più tipiche. Salgono a piedi i 292 gradini che li conducono tra le guglie di Notre Dame, si concedono una pausa golosa a base di crepes, passeggiano per Montmartre. Su Instagram postano le fedi, un bacio al tramonto e un casquè appassionato e scrivono: "20 anni di Mattimonio", a sottolineare come in casa loro il divertimento e l'allegria non manchino proprio mai.



Il primo incontro tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio Quando era poco più di una ragazzina, Alessia Mancini è stata prima tra le star di "Non è la Rai" e poi letterina di "Passaparola". Ha incontrato Flavio Montrucchio, reduce dalla vittoria alla seconda edizione del "Grande Fratello Vip" e attore nella soap "Centovetrine", la notte di Capodanno del 2001 e a "Verissimo" lui ha raccontato: "Non ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. Ho capito che sarebbe stata la donna per tutta la vita nel tempo".