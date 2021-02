Da vincitrice del "Grande Fratello" a commessa: la nuova vita di Cristina Plevani

Fu la vincintrice della prima storica edizione del "Grande Fratello", oggi Cristina Plevani si gode la sua vita lontano dai riflettori lavorando come commessa. Come raccontato a "Pomeriggio Cinque", Cristina oggi vive a Iseo e si divide tra il lavoro in un negozio d'abbigliamento e quello da insegnante di fitness.

Una volta concluso il "Grande Fratello", in cui aveva avuto anche un flirt con Pietro Taricone, Cristina non ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo: "Per me oggi non è difficile condurre una vita normale - ha spiegato in studio - dopo aver fatto il programma non mi sono mai considerata un'artista".