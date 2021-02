Francesco Baccini contro Maria Teresa Ruta: "Ha inventato il gossip sul nostro flirt"

"Tra me e Maria Teresa non è successo niente". Francesco Baccini a "Live - Non è la d'Urso" ribadisce ancora una volta la sua verità sul discusso flirt raccontato da Maria Teresa Ruta al "Grande Fratello Vip". Il cantautore ha smentito di aver avuto una storia con l'ex concorrente del reality: "Non voglio gossip nella mia vita - ha detto - me ne sono ritrovato uno addosso senza volerlo".

"Andai a casa sua per vedere il Festival di Sanremo - ha spiegato - ma non c'è stato nulla, quello che mi ricordo molto bene è che a un certo punto entrò un uomo a casa sua ed era molto arrabbiato. Mi sono trovato in una situazione imbarazzante, da quel giorno io e lei non ci siamo più sentiti". Baccini poi replica a chi lo accusa di aver sfruttato la storia per farsi la pubblicità: "Questa cosa mi fa ridere, non sono stato io a tirar fuori la storia - ha detto - ma è stata Maria Teresa a parlarne".