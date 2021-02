Flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, parla il figlio del cantante

"Quando ho sentito la storia mi sono scandalizzato, così l'ho chiamato per chiedergli spiegazioni e mi ha raccontato la storia". A parlare, nel salotto di "Live - Non è la d'Urso" è il giovane Michael, figlio del cantante Francesco Baccini tornato recentemente alla cronaca per un flirt con Maria Teresa Ruta, confessato dalla stessa showgirl nella Casa del "Grande Fratello Vip".

"Si sono conosciuti a uno spettacolo e si sono visti per due volte a casa sua - spiega il ragazzo - La prima volta per fare una sorta di saggio a Guenda e la seconda volta a vedere il Festival di Sanremo, nell'anno in cui gli avevano scartato una canzone a cui teneva".

Secondo il racconto di Michael, "dopo aver cenato, hanno cominciato ad abbracciarsi e ci sono state delle effusioni, senza scendere nell'intimità. In quel frangente ha sentito la porta aprirsi e ha visto entrare un uomo di cui non si sa l'identità: ha visto Maria Teresa discuterci e mio padre è andato via".