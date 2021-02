La terza moglie di Walter Zenga: "È un padre presente e coccoloso"

La diatriba tra Walter Zenga e i figli Nicolò e Andrea si arricchisce di un nuovo capitolo. Domenica 7 febbraio, l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale azzurra è intervenuto a "Live - Non è la d'Urso" insieme all'attuale moglie Raluca Rebedea, che ha voluto difenderlo. "Non volevo intervenire perché sono episodi di un periodo in cui io non c'ero, ma non volevo che l'opinione pubblica pensasse che Walter sia un padre freddo e distaccato". Raluca ha descritto un uomo particolarmente "presente e coccoloso" con i piccoli Walter Jr e Samira, ma su Andrea e Nicolò ricorda alcuni aneddoti.

"Sono venuti qui nel 2007, ci siamo divertiti e siamo stati bene insieme". Ma non è tutto: "Ogni anno, Walter li invitava e per me la nostra casa era sempre aperta. Anche quando nel 2010 li ho invitati in Romania per il nostro matrimonio e il battesimo di Samira, Andrea non è venuto. Stessa cosa nel 2012 per il battesimo di Walter Jr".