"GF Vip", Walter Zenga incontra il figlio Andrea: "Ti aspetto fuori di qui" 

"Non voglio dire che non ho colpe, mi prendo le mie responsabilità", a parlare è Walter Zenga che è entrato nella Casa del "GF Vip" per incontrare il figlio Andrea che non vedeva da quando era solo un adolescente. "Ti dico quando esci da qua io ti aspetto, perché io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò". In questo modo l'allenatore di calcio, che vive a Dubai, ha aperto la porta al figlio avuto con l'ex moglie Roberta Termali e con il quale non ha rapporti da molti anni.

"Noi avremmo apprezzato un papà interessato alla vita dei suoi figli", ha replicato Andrea visibilmente emozionato alla vista del padre. Più volte il gieffino ha fatto riferimento anche al rapporto di Walter con l'altro figlio, suo fratello Niccolò. L'allenatore di calcio sente raramente anche lui. "Non sono venuto qua per fare una discussione - ha spiegato Walter che ha concluso - anche i figli devono fare qualcosa ogni tanto".

Dopo essersi salutati, però, Andrea che durante l'incontro ha provato a mantenere la calma e un certo distacco è poi scoppiato in lacrime.