"Grande Fratello Vip", Stefania e Dayane contro Pierpaolo: “E’ uno stratega”

Malumori all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" . Sia la scelta di Giulia sia quella di Pierpaolo di non votare Tommaso ha sollevato parecchie perplessità tra gli inquilini. Ad esprimere i loro dubbi sono soprattutto Dayane e Stefania, che durante una chiacchierata in giardino, analizzano con freddezza il comportamento dei loro compagni.

Sicuramente è proprio questo l’argomento che più di tutti tiene banco in queste ultime ore, ed è Dayane che solleva per prima la questione: “Io guardo le cose differentemente. Non vedo malizia, ma non coerenza”. Stefania è d’accordo: “Anche per me non sono stati coerenti. Hanno sempre detto che Tommaso meritasse la finale. Ricordati che loro sono concorrenti. Siamo alla fine”, ammette con sicurezza.

Dayane è sempre più convinta della sue ragioni: “E’ strategia. Non si può dire che non lo scegli perché lui è certo di arrivare. Sapendo le ansie di Tommaso, l’avrebbero messo in finale per fargli vivere il percorso più serenamente. Bisogna capire se Pierpaolo sia stato onesto nel dire dell’affetto per Zenga”.

Stefania interviene: “Ha salvaguardato Andrea da un televoto con Tommaso. Anche se Pierpaolo lo avesse votato, non sarebbe andato comunque, ma sarebbe stato un gesto carino. Pierpaolo merita la finale, ma la sua scelta mi lascia perplessa”, commenta dubbiosa.

“La verità viene a galla”, conclude la modella in maniera risoluta.

