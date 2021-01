"Grande Fratello Vip", Giulia e Tommaso ai ferri corti

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Giulia e Tommaso sono di nuovo ai ferri corti. La Salemi ha scelto di non votarlo per mandarlo in finale e Zorzi non l'ha presa bene. Nella notte i due hanno avuto una accesa discussione. "Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GfVip?", le ha chiesto.

Tommaso prosegue: "Ha fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo e adesso fa questa cosa? Poi non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione... Non mi dire 'tanto tu in finale ci arrivi lo stesso'. Dimmi invece 'ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo'. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale. Quando hai fatto il mio nome per pararti il sedere hai detto ‘scelgo di non mandare Tommy perché me l’ha detto lui’. Non è vero, non te l’ho mai detto, ho solo sgranato gli occhi. Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l’ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del libro che usciva ed è successo tutto il casino".

Giulia cerca di fare chiarezza ma non ci riesce fino in fondo: "Avevo davanti un bel rapporto di 6 anni e un legame forte che si è creato in 3 mesi. Hai ragione, non siamo migliori amici, ma io intendevo dire che siamo molto amici. Ti chiedo scusa, forse dovevo dirti 'ok ho tolto la finale a te per darla a Pier'. Sulla motivazione forse hai ragione, ma davvero io a te ci tengo moltissimo. Poi ho almeno 400 messaggi su Whatsapp a cui tu non hai mai risposto. Leggevi e non rispondevi. A un certo punto sei sparito...".

