"Grande Fratello Vip", il racconto della 34esima puntata

Stasera, lunedì 25 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ” condotto da Alfonso Signorini. A distanza di una settimana dall’apertura dell’importante televoto, si scoprirà il nome della prima finalista donna che sarà scelta tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane. Non solo. Sarà anche la serata delle votazioni per eleggere il primo finalista di questa quinta edizione di “Gf Vip” tra gli uomini della Casa. Non mancheranno le sorprese. In particolare, Samantha sarà protagonista di un momento molto emozionante.

LA CRISI DELLA ORLANDO - Stefania Orlando è andata in crisi dopo le parole dell'ex marito Andrea Roncato. Ha provato ad abbandonare la casa ed è stata fermata da Tommaso: "Se esci tu, esco anch'io". Bene, dopo aver rivisto la clip che riassumeva tutta la sua crisi, Stefania dice la sua: "Ho sempre salvato la parte belle del mio matrimonio, ma non capisco perché tirare fuori questa cose, comunque voglio bene ad Andrea". Alla fine viene letto anche un post del marito della Orlando che invita i follower non attaccare Roncato. E Stefania è d'accordo con lui. Tommaso intanto raggiunge Stefania e insieme riguardano quei momenti che hanno vissuto insieme.

LA SORPRESA DI OPPINI A ZORZI - Francesco Oppini fa una sorpresa a Tommaso. Gli dice che qualunque scelta farà sarà appoggiato da tutti. "Per me eri la persona che mi capiva meglio, è una cosa rara, mi dava conforto" confida Tommaso. "Ti avevo promesso di esserci, so quanto è difficile ma io ci sarò sempre",prosegue Oppini. "A volte mi sono fatto prendere dall'ansia ma tu mi hai insegnato che sono più forte", interviene Tommaso tra le lacrime. Zorzi dice di voler rimanere proprio per dimostrare a se stesso di potercela fare.