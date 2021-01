Al "Grande Fratello Vip" nuovo flirt in corso tra Rosalinda e Zenga?

Un nuovo amore potrebbe sbocciare nella Casa del "Grande Fratello Vip" . Rosalinda confida a Samantha di essere rimasta colpita da Zenga e la de Grenet veste subito i panni di Cupido per capire se l'interesse è reciproco. Poco dopo, in presenza di Andrea, introduce un discorso sulle sensazioni scatenate dai primi baci, con lo scopo di saggiare le reazione del ragazzo.

La de Grenet chiede infatti a Rosalinda e Carlotta di provare a capire dove vuole andare a parare con il suo monologo: parla dell'incontro di due persone simili, timide e delicate, che hanno bisogno di qualche tempo per capirsi. “Immaginati uno, bello e alto, che ti abbraccia. Ti senti protetta. Lo guardi per casa senza maglietta e sei estasiata”, afferma. Rosalinda intuisce la strategia dell'amica e ride imbarazzata. L'obiettivo di Samantha è infatti Zenga e la showgirl lo incalza.

Il modello ammette che anche per lui i primi approcci sono emozionanti e quando gli capita di provare queste sensazioni vuol dire che la cosa è seria. Il flirt, almeno in teoria, sembra ormai questione di ore. Andrea aveva infatti confidato di poter provare qualcosa per l'attrice, in via ipotetica, mentre la ragazza ha esposto più volte i suoi dubbi sul rapporto con il fidanzato Giuliano che è ormai irrimediabilmente in crisi...

