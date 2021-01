"Grande Fratello Vip", Pierpaolo a Giulia: "Fuori sarà tutto più bello"

"Sono come te, mi piace la condivisione" dice Giulia sorridendo mentre Pierpaolo subito risponde soddisfatto: "Sono contento che hai capito come sono, te l'ho sempre detto" mentre la giovane guardandolo negli occhi aggiunge: "Forse non ho mai trovato nessuno come te".

La complicità fra i due compagni d'avventura è ormai sempre più forte e Giulia, ripensando all'aereo ricevuto nella mattina, si interroga sulla data evidenziata nel messaggio dei fan: "Non capisco perché il diciannove, non me lo ricordo" mentre Pierpaolo pensieroso risponde: "Forse hanno notato qualcosa prima di noi".

Le confidenze proseguono e Giulia, liberando tutti i suoi pensieri, dice: "Ero molto scettica all'inizio, ma poi ti ho conosciuto, tu sei vero" mentre Pierpaolo lusingato risponde sorridendole: "Sono uno che rispetta molto e che tiene alla fiducia, sono trasparente" e con tono ironico aggiunge: "Forse però non sono abbastanza dannato per te".

Giulia scoppia immediatamente a ridere e rassicurandolo dice: "A modo tuo sei complicato, ma ho molta fiducia per il futuro, spero che nulla cambi una volta fuori" mentre Pierpaolo rassicurandola risponde emozionato: "So che tu saprai prendermi anche fuori, se mi sono lasciato andare è perché abbiamo tante cose in comune".