"Grande Fratello Vip", nuova lite tra Rosalinda e Dayane per un abbraccio

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Rosalinda e Dayane non trovano pace. Le due amiche litigano infatti per un abbraccio. Quello che la Cannavò ha riservato a Maria Teresa. Ma andiamo con ordine: il suono della sirena dell'Hug Freeze mette in moto la corsa all'abbraccio e l'attrice si butta subito sulla showgirl brasiliana, ma vedendo la Ruta da sola la abbandona e si tuffa sull'altra amica La Mello però non gradisce...