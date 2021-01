"Grande Fratello Vip", Rosalinda crolla dopo il messaggio del fidanzato

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Rosalinda va di nuovo in crisi. L'attrice da giorni manifesta i dubbi sulla storia d'amore con Giuliano e una telefonata con i familiari la fa crollare. Il compagno ha detto alla madre e alla sorella di rassicurarla, ma ha anche aggiunto d voler "fermare" i rapporti con la famiglia per il momento. Un messaggio che non è piaciuto a Rosalinda...

"Non è la prima volta che succede, io me l'aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c'entrano niente", si sfoga la gieffina. Andrea va in suo soccorso e cerca di tranquillizzarla, le ricorda che loro non sanno niente di ciò che succede fuori.

"Ogni volta che c'è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo", prosegue Rosalinda che ricorda che nel momento in cui ha provato a chiarire il legame con Giuliano lui l'ha lasciata.

E racconta di quando si è trasferita a Milano per amore: "Sono rimasta a Milano perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita, so cosa mi aspetta e che se prima mi faceva paura il momento del confronto, ora sa quanto valgo. Non è più tempo di accettare determinate condizioni".

TI POTREBBE INTERESSARE: