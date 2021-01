"Grande Fratello Vip 5", la trentatreesima puntata in tempo reale

Si parte con un confronto di Giulia con Dayane e Tommaso, che sono due tra i più contrari alla sua relazione con Pierpaolo.che nel frattempo viene mandato in Confessionale. Viene mostrato un filmato in cui si vedono alcuni screzi tra la Salemi e Pretelli e i commenti dei loro compagni di casa. Tornati in studio Tommaso conferma la sua impressione che i due si siano avvicinati così per avere un appoggio ma si dice "scettico" sul percorso di Pierpaolo. Dayane rinfaccia a Giulia di mettere troppo in piazza tutto quello che concerne il loro rapporto, e quindi sostiene sia normale che ognuno degli altri dica la propria.

Si passa qundi da Pierpaolo che ha seguito tutto il discorso. Lui dice di credere in questo rapporto al punto di essere andato contro la sua famiglia. E a chi sostiene che fosse più preso di Elisabetta sottolinea che non è che perché in quel caso stava male il sentimento fosse più forte.

IL FRATELLO DI PIERPAOLO - Dayane e Tommaso vengono spediti in camera da letto e viene mostrata una clip che riassume le critiche dei parenti di Pierpaolo al suo rapporto con Giulia. Critiche che hanno fatto molto arrabbiare l'ex Velino. Attacchi che hanno comunque colpito Pierpaolo e hanno influito sulla sua relazione con Giulia. Vengono quindi mostrate alcune dichiarazioni di Giulio, il fratello di Pierpaolo, rilasciate a un settimanale di gossip. A quel punto Pretelli viene invitato ad andare davanti alla glass room, dove c'è proprio il fratello ad attenderlo. Si difende dicendo di essere stato frainteso, ma Pierpaolo è comunque arrabbiato: "Vi avevo chiesto di non rilasciare interviste" dice. Il fratello dice che non sono mai state date delle preferenze. Interviene quindi Signorini invitandolo a non raccontare balle che lui personalmente lo ha visto in programmi televisivi ammiccare facendo intendere che a loro mamma Giulia non piace. Pierpaolo ha un cedimento e non trattiene le lacrime. L'incontro si conclude con lui che si fa promettere da Giulio che non si intrometteranno più.

IL REGALO PER LA COPPIA - Alfonso dice a Giulia e a Pierpaolo di andare in Confessionale che c'è un regalo per loro due. Trovano una gigantografia di un loro bacio in piscina, quasi una copia carbone della foto che ritraeva Pierpaolo ed Elisabetta... Entrambi poi vergano la foto con una dedica. Tornati in salone Alfonso decreta lo stop al televoto.

MARIA TERESA E CECILIA - Viene mostrato il cedimento di nervi della Ruta avvenuto nei giorni scorsi. Si parte da confronto con Cecilia in cui la Capriotti si è aperta con lei sui suoi problemi alimentari. Poi in puntata Maria Teresa ha votato Cecilia, scatenando la furia di quest'ultima. Le due guardano la clip insieme tenendosi la mano. Cecilia spiega perché si è sentita tradita, Maria Teresaa dice di averla nominata dopo aver visto una clip.

LA CRISI DI MARIA TERESA - Nei giorni scorsi la Ruta ha avuto una crisi di nervi violenta. All'ennesima battutina su di lei a tavola è scoppiata, urlando e sfogandosi per tutto quello che ha dovuto subire in questi quattro mesi.