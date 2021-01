"Grande Fratello Vip", Pierpaolo frena con Giulia: "Avremmo dovuto aspettare"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " è tempo di crisi tra Pierpaolo e Giulia . L'ex velino è attanagliato dai dubbi e ne parla con la Salemi. Uno sfogo in sauna che però non piace all'influencer. "C’è qualcuno che dice che sono stato troppo veloce con te. Secondo te il mio è stato solo un gesto d’istinto? - spiega Pretelli - Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta".

La replica di Giulia non si fa attendere: "Non è stato così istintivo, è stato graduale, solo io e te ce ne siamo accorti. Credo che è andata come doveva andare, secondo te io non sono certa di chi ho di fronte? Per quanto mi riguarda sono molto serena, se non ti basta, me ne farò una ragione. Se mi fai queste domande però mi metti dei dubbi".

Pierpaolo la tranquillizza: “Io ti avrei baciato pure prima, ma ho voluto aspettare, io non sto mettendo dubbio quello che ho dentro, quello è chiaro. Però non capisco perché fuori non arriva ciò che sento". La Salemi però si innervosisce: "Se non arriva fa lo stesso".

TI POTREBBE INTERESSARE: